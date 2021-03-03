4 مصابين في تصادم دراجتين بخاريتين بأسوان
الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:43 م
أسوان_إسراء توفيقطباعة
وقع حادث تصادم 2 دراجة بخارية بمدينة الرديسية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 2 دراجة بخارية، ما أسفر عن أصابة 4 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 2 دراجة بخارية، ما أسفر عن أصابة 4 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.