4 مصابين في تصادم دراجتين بخاريتين بأسوان

وقع حادث تصادم 2 دراجة بخارية بمدينة الرديسية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 2 دراجة بخارية، ما أسفر عن أصابة 4 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.