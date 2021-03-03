343 مليون دولار صادرات مصر من الصابون والعطور

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر من عطور ومستحضرات تجميل بلغت 131.1 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 بدون تغير عن الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.لفت تقرير الإحصاء إلى أن صادرات مصر من صابون ومستحضرات تنظيف بلغت 212.1 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 251 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم قد بلغت 63.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2020 مقابل 69.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 9.4%.