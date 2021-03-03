تونس وروسيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، سبل تطوير العلاقات التونسية الروسية وتنويعها بما يخدم مصلحة البلدين.وشدد الطرفان، وفقًا لبيان رئاسة الحكومة التونسية، على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون المثمر فيما يخص محاربة انتشار فيروس كورونا، حيث تم الاتفاق على التسريع في مواعيد تسليم طلبيات تونس منلقاح "سبوتنيك في" الروسي والمقدرة بمليون جرعة.وأشاد مشيشي بالعلاقات المتميزة التي تجمع تونس وروسيا في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معربا عن رغبته في تطويرهامن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، مضيفا بان بلاده تنوي زيادة عدد السياح انطلاقا من هذا الصيف.