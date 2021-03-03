رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس وروسيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:41 م
هشام مشيشي
هشام مشيشي
ا ش ا
طباعة
بحث رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، سبل تطوير العلاقات التونسية الروسية وتنويعها بما يخدم مصلحة البلدين.

وشدد الطرفان، وفقًا لبيان رئاسة الحكومة التونسية، على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون المثمر فيما يخص محاربة انتشار فيروس كورونا، حيث تم الاتفاق على التسريع في مواعيد تسليم طلبيات تونس منلقاح "سبوتنيك في" الروسي والمقدرة بمليون جرعة.

وأشاد مشيشي بالعلاقات المتميزة التي تجمع تونس وروسيا في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معربا عن رغبته في تطويرها

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، مضيفا بان بلاده تنوي زيادة عدد السياح انطلاقا من هذا الصيف.

موضوعات متعلقة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2021

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

أول تحرك من «التعليم» بشأن خطأ امتحان العربى بالجيزة

الصور

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

الأكثر قراءة

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

«أشعل شماريخ».. سبب عقوبة الأهلى على «كهربا»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: الإحراج يعيق 98% من الأشخاص عن إنهاء مكالمة هاتفية

دراسة: دهون البطن تصبح أكثر مقاومة أثناء اتباع حمية الصيام المتقطع

قصر باكنجهام يحقق في قضية «تنمر» ميجان ماركل على بعض العاملين

استطلاع: تدهور الصحة العقلية للكنديين بسبب كورونا

أيام زمان

«أجمل من الأحلام».. كواليس أول لقاء بين أم كلثوم وعبد الناصر

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

الباحثة التونسية ألفة يوسف: الإسلام السياسى تيار إقصائى يستند إلى أيديولوجيا فاشية ويعتمد كل الوسائل للوصول للحُكم

سكينة فؤاد: الإخوان حاولوا تجريف الحضارة المصرية (حوار)

غادة طوسون رئيسًا للإدارة المركزية للشعب واللجان بالأعلى للثقافة

غدًا.. فكري عمر في ضيافة موقع صدى ذاكرة القصة القصيرة