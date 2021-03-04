«الإسكان» و«اتحاد المقاولين» يدرسون الأسعار الاسترشادية لمواد البناء

خاطبت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بشأن أسعار مواد البناء، من خلال تقرير يمكن الاسترشاد به فى الدراسات التحليلية لأسعار بنود أعمال المقاولات التي تتم عن طريق الاتحاد.وأوضح التقرير أنه تمت مراجعة احتساب فروق الأسعار طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية برقم 219 لسنة 2006، حيث قام قطاع الإسكان والمرافق، من خلال الإدارة المركزية للاحتياجات مواد البناء بوزارة الإسكان، بإعداد نشرة بمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة التي لا غنى عنها بمجال قطاعي المقاولات التى تساعد القطاعين الحكومي والخاص فى التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة.وأشار إلى أن هذه أسعار استرشادية من السوق المحلي، حيث يتم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط لبعض الشركات التى أمكن الحصول على أسعارها، مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء تمد بدراسة أسعار صرف التعويضات لقطاع المقاولات الناتجة عن تغير الأسعار طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2005 واللائحة التنفيذية للقانون.أسعار الأسمنتوأوضح تقرير الأسعار الاسترشادية حجم فروق الأسعار لشهري يناير وفبراير 2021 مقارنة بنفس الفترة للعام 2020، حيث استقر سعر طن الأسمنت بورتلاند العادي المعبأ خلال الشهرين الماضيين على نحو 750 جنيهًا مقارنة بالعام الماضي بنفس الفترة ليسجل ارتفاعًا بنسبة 6.3%، بينما جاء سعر طن الأسمنت الأبيض ليسجل ارتفاعًا خلال شهر فبراير بنسبة 2% ليصل سعر الطن إلى نحو 2500 جنيه بينما بلغ سعر الطن خلال يناير نحو 2450 جنيهًا، وسجل تراجعًا بنفس الفترة من العام الماضي 2020 بنسبة 4.2%، فضلا عنأن سعر متر مكعب الخرسانة الجاهزة شهد استقرارًا ليصل سعر المتر نحو 725 جنيهًا.الطوب والرملأشار التقرير إلى أن أسعار الطوب سجلت استقرارًا حيث بلغ سعر 1000 طوبة الأسمنتي مصمت مقاس 25*12.5*6 سم خلال شهري يناير وفبراير للعام الجاري 2021 بقيمة 1050 جنيهًا، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ليسجل ارتفاعًا بنسبة 4.5% ويصل سعر 1000 طوبة نحو 1100 جنيه، بينما بلغ سعر 1000 طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 40*20*12 سم نحو 6800 جنيهًا، والطوب الوردي مقاس 25*12* 6 سم نحو 2060 جنيهًا.وفيما يخص أسعار الرمل بلغ سعر متر مكعب من الرمال الحرش 75 جنيهًا، بينما سجل سعر متر المكعب من الزلط مخصوص 150 جنيهًا خلال شهري يناير وفبراير، وبلغ سعر المتر المكعب "فينو" نحو 185 جنيهًا، بينما سجل سعر المتر المكعب من "السن" مقاس 22، 180 جنيهًا.الجبسوأضاف التقرير أن الأسعار الاسترشادية لطن الجبس الفاخر للفرم والحليات والمصيص بلغت نحو 950 جنيهًا، بينما سجل استقرارًا في سعر طن مكلسن للتشغيل نحو 800 جنيه، وسجل سعر طن الجير المطفأ، خلال شهري يناير وفبراير 2021، نحو 3420 جنيهًا مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ليسجل انخفاضا بنسبة 33.3% ويصل سعر الطن نحو 2565 جنيهًا.