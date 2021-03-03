«قنبلة مشاكل».. كشف حساب لأزمات كهربا مع الأهلي

واصل محمود عبد المنعم "كهربا"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عادته الأساسية بإثارة الأزمات والمشاكل داخل القلعة الحمراء منذ انضمامه لصفوف الفريق في يناير 2020.





وكان كهربا قد تم تغريمه من قبل الجهاز الفني للأهلي ماليا بقيمة قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقافه ومنعه من المشاركة مع الفريق لمدة شهر بسبب عدم الالتزام.





وكان قد تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه كهربا وهو يمسك بالشماريخ والألعاب النارية ويحتفل بها في فرح أحد أصدقائه وهو ما أثار غضب إدارة القلعة الحمراء ليتم توقيع عقوبة مغلظة عليه بسبب كثرة أزماته.





ونستعرض في التقرير التالي كشف حساب لأزماته داخل النادي.





وتسبب اللاعب ذاته في حرمان المارد الأحمر من جهوده 10 مباريات كاملة بعد أزمة السوبر المحلي بعد أحداث الشغب التي وقعت بين لاعبي الفريقين عقب اللقاء حيث كان السبب الرئيسي وراء اشتعال الأجواء داخل الملعب.



