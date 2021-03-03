ورشة عمل للتعرف على أوجه العنف المجتمعي بأسوان (صور)

نظمت ورشة عمل لرؤساء الوحدات الاجتماعية التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة أسوان، عن للتعرف على أوجه العنف المجتمعي القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات العلاج والدعم النفسي المقدمة للسيدات المطلقات ومتقاضيات الخلع.وجاء ذلك في إطار استكمال أنشطة مبادرة '' فهمني ووعيني للتوعية بخدمات العلاج والدعم النفسي" للسيدات المطلقات ومتقاضيات الخلع، التي يتم تنفيذها برعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.واستعرض هيثم حسني دردير استشاري التدريب وإدارة الموارد البشرية ومؤسس المبادرة، خلال الجلسة الأولى بالورشة تعريفات وأشكال وأسباب وأنواع العنف المجتمعي القائم على النوع الاجتماعي، واوجه المساواة في تقديم الخدمات النفسية بين الذكور والإناث.وخلال الجلسة الثانية تم استعراض خدمات الإرشاد والعلاج والدعم النفسي للسيدات المطلقات ومتقاضيات الخلع وفقا لما تقتضيه مواد قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ الخاص برعاية حقوق المريض النفسي وأماكن تقديم الخدمات النفسية الحكومية.