طائرة روسية تعترض طائرتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن مقاتلة "سو-27" الروسية رافقت قاذفتين أمريكيتين كانتا تحلقان فوق مياه بحر البلطيق باتجاه حدود روسيا.وجاء في بيان صدر عن المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة، أن الوسائل الوطنية لمراقبة الأجواء فوق مياه بحر البلطيق الدولية "رصدت هدفين يقتربان من الحدود الدولية لروسيا"، موضحًا أن أن مقاتلة من طراز "سو-27" من قوات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الغربية تم إرسالها "بغرض التعرف على الهدفين ومنع حدوث انتهاك لحدود روسيا الدولية.وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية "تعرف على الهدفين الجويين على أنهما قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز B-1B، ورافقهما فوق بحر البلطيق