ضبط مشروبات كحولية مهربة وسجائر أجنبية

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء محمد المناوي، من تحرير وضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (خمور) غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.جاء ذلك بناءً على معلومات سرية من إدارة مباحث الجمارك بقيام محل بمنطقة مدينة نصر بالاتجار وبيع المشروبات الكحولية (خمور) أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم.تم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي لتنفيذ المأمورية بالتعاون مع العقيد أحمد عبدالناصر والمقدم هشام عبدالواحد والمقدم محمود مرسي مفتشي مباحث الجمارك، ولجنة مكونة من عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية ومحمد فؤاد والأستاذ أحمد صلاح وطارق عبد العزيز رؤساء الأقسام وقوة من الشرطة السريين حيث تم ضبط عدد 114 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة والجميع غير خالص الضرائب والرسوم الجمركية.وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 ملايين و584 ألفًا و128 جنيهًا، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 319 لسنة2021 مكافحة تهرب وتقدم المتهم بطلب تصالح وتم سداد مبلغ تحت حساب التصالح.