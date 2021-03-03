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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: سنرد على هجوم «عين الأسد» في هذه الحالة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:29 م
هجوم «عين الأسد»
هجوم «عين الأسد»
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أكد البيت الأبيض، أنه سيرد على هجوم "عين الأسد" إذا اتضح أنه مدعوم من إيران، وأنه لا يزال يقيم تأثير الهجوم الصاروخي الأخير في العراق.

وشدد البيت الأبيض وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأربعاء على أنه سيتحرك مجددا إذا خلص التقييم إلى ضرورة الرد على الهجوم الصاروخي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت اليوم الأربعاء، أن متعاقدًا مدنيًا أمريكيًا توفي بأزمة قلبية أثناء الاحتماء من صواريخ أطلقت على قاعدة في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان: "لا يمكننا تحديد المسؤولية في الوقت الحالي، وليس لدينا تقدير كامل لحجم الأضرار".

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