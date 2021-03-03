البيت الأبيض: سنرد على هجوم «عين الأسد» في هذه الحالة

أكد البيت الأبيض، أنه سيرد على هجوم "عين الأسد" إذا اتضح أنه مدعوم من إيران، وأنه لا يزال يقيم تأثير الهجوم الصاروخي الأخير في العراق.وشدد البيت الأبيض وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأربعاء على أنه سيتحرك مجددا إذا خلص التقييم إلى ضرورة الرد على الهجوم الصاروخي.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت اليوم الأربعاء، أن متعاقدًا مدنيًا أمريكيًا توفي بأزمة قلبية أثناء الاحتماء من صواريخ أطلقت على قاعدة في العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان: "لا يمكننا تحديد المسؤولية في الوقت الحالي، وليس لدينا تقدير كامل لحجم الأضرار".