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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا اعتبارا من غد الخميس بالوادي الجديد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:28 م
تطعيم المواطنين بلقاح
تطعيم المواطنين بلقاح كورونا
محمد مهدي
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أعلنت محافظة الوادي الجديد مساء اليوم، عن بدء منظومة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمحافظة اعتباراََ من غداََ الخميس ٤ مارس ٢٠٢١، وفقًا للقواعد والشروط التي حددتها وزارة الصحة والسكان.

وأكد البيان على تخصيص مراكز لتلقي اللقاح بمراكز المحافظة كالتالى:
1) مركزي الخارجة وباريس: المركز الطبي بالزهور بمدينة الخارجة.
2) مراكز بلاط والفرافرة والداخلة: المركز الطبى بمدينة موط، حيث مواعيد العمل لاستقبال المواطنين لتلقى اللقاح من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

طريقة التسجيل على الرابط التالى: https:egcovac.mohp.gov.eg وفى حالة التعذر يتم الاستعانة بالخط الساخن (15335)، وفى حالة التعذر ثانيا يتم التوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، سوف تصل رسالة للمواطن بميعاد ومكان تلقى اللقاح، موضحا بأنه غير مسموح بالتسجيل لمن هو دون 18 عامًا.

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