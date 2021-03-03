الموافقة على تعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربیة»





وافق وزراء الخارجية العرب بالإجماع على تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربیة" إلى "لجنة المیثاق العربي لحقوق الإنسان".جاء ذلك في قرار لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في ختام دورته العادية الـ155 مساء اليوم الأربعاء بعنوان "اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمخصص للنظر في مقترح دولة الكويت بتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".وأقر المجلس تعدیل نص الفقرة (1) من المادة 45 من المیثاق العربي لحقوق الإنسان لتصبح على النحو التالي "تنشأ بموجب هذا المیثاق لجنة تسمى لجنة المیثاق العربي لحقوق الإنسان".وأعرب المجلس عن شكره لدولة الكویت على مقترح تعدیل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربیة" إلى "لجنة المیثاق العربي لحقوق الإنسان".