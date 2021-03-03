«صحة بنى سويف»: مد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال للجمعة

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اليوم، مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مدار يومي الخميس والجمعة القادمين بفرق التطعيم الثابتة، بناء عن قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.ويأتي ذلك لضمان وصول التطعيم لكل طفل داخل نطاق المحافظة، ولتحقيق أكبر استفادة من الحملة التى أطلق شارة البدء لها المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم يوم الأحد الماضي لمدة ٤ أيام، والذي قد التقى بمكتبه الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، على هامش فعاليات الحملة بدائرة المحافظة.