أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

قال الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف، إن المسجد المتداولة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يعلو قبته طابق آخر بمحافظة البحيرة، غير مسجل لدى الوزارة ولا تشرف عليه إداريا أو دعويا.وأضاف طايع، لـ"الدستور"، أن صاحب العقار المبني بداخله منزل لم يقم بتسليمه للمديرية حتى يتم التفيش ومراجعة شروط توافر إقامة الصلاة فيه والذي اتضح حتى الآن بعد معاينة مديرية أوقاف البحيرة أنه مسجد مبني فوقه طابقان ، داخل محطة بنزين وما زال في مرحلة البناء.وأكد رئيس قطاع الشئون الدينية، أنه في حال طلب ضم المسجد للوزارة ستتم المعاينة ومراعاة ومراجعة الشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف لإقامة صلاة الجمع والجماعة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، موضحا أنه في حالة عدم توافر الشروط سيتم غلق المسجد.