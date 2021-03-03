«مايكروسوفت» تكشف عن مكبرات صوت ذكية خاصة ببرنامج Teams

أعلنت شركة مايكروسوفت "عملاقة البرمجيات والتكنولوجيا " في مؤتمر "Ignite" خطة لإصدار مكبرات صوت مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستخدامها في مكالمات برنامج Teams.ونقل موقع 01.net اليوم الأربعاء عن بيان للشركة إنها ستطلق تلك الأجهزة في وقت لاحق هذا العام، وستكون تلك المكبرات مزودة بسبع صفائف ميكروفونات، وستكون قادرة على تحديد ما يصل إلى 10 أصوات للمتحدثين في غرفة مايكروسوفت Teams خلال الاجتماع.وتمتلك تلك المكبرات قدرة هائلة على تحويل الحديث لنص مباشر خلال الاجتماع.