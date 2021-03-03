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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

احتجاجات محدودة فى لبنان تنديدًا بالتدهور الاقتصادى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:41 م
احتجاجات محدودة في
احتجاجات محدودة في لبنان
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شهد عدد من المناطق اللبنانية المتفرقة مظاهر احتجاجية على خلفية التراجع الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي والتدهور الاقتصادي والمعيشي، غير أنها بدت محدودة للغاية على مستوى عدد المشاركين وقوة الزخم مقارنة بالتحركات الشعبية التي شهدها لبنان أمس.

واقتصرت المظاهر الاحتجاجية التي وقعت اليوم الأربعاء على قطع للطرق في بعض المناطق، باستخدام الإطارات المطاطية بعد إضرام النيران بها، وصناديق النفايات والأحجار الأسمنتية، في حين شهدت مدينة طرابلس (شمالي البلاد) ومدينة صور (جنوبًا) وقفات وبعض المسيرات الاحتجاجية التي جابت شوارع المدينتين وندد المشاركون بها بانهيار العملة الوطنية وانقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم والتدهور الاقتصادي والمعيشي الكبير.

ولجأ المحتجون في بعض المناطق إلى قطع بعض الطرق والشوارع الرئيسية باستخدام العوائق، مع ترك الشوارع بعد دقائق قليلة ودون تنظيم اعتصامات أو وقفات لوقت طويل، وذلك في ظل محدودية أعداد المشاركين في الاحتجاجات وموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.

ولم تشهد المناطق التي لجأ المحتجون فيها إلى قطع الطرق، مواجهات أو مصادمات مع القوى الأمنية أو الجيش، حيث عمدت القوى الأمنية والعسكرية إلى العمل على إزالة العوائق من الطرق بعد تحرك المتظاهرين وانصرافهم عن الشوارع.

وشهد لبنان أمس تحركات شعبية واسعة في مختلف المناطق احتجاجا على التدهور الاقتصادي الحاد لا سيما انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى نحو 10 آلاف ليرة في السوق الموازية (سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة – وسعر المنصة التي أنشأها البنك المركزي 3900 ليرة).

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