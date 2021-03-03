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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يمدد الحظر الصحى لمواجهة كورونا حتى الأحد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:38 م
العراق
العراق
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قررت اللجنة العلیا للصحة والسلامة الوطنیة في العراق، الیوم الأربعاء، تمدید حظر التجوال الجزئي بعد الساعة الثامنة مساء؛ لمواجھة فیروس كورونا، حتى الأحد المقبل.

وأعلنت اللجنة برئاسة رئیس الوزراء مصطفى الكاظمي وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" استمرار الحظر الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد، وكلفت وزارة الصحة بتقییم الموقف حتى الأحد المقبل، وتقدیم توصیات جدیدة لتمدید الحظر مجددا أو رفعه، مجددة دعوة المواطنین إلى الالتزام بلبس الكمامات وفرض الغرامات على المخالفین حفاظا على الصحة العامة ومنع انتشار الوباء.

وكانت الحكومة فرضت قبل أسبوعین حظرًا جزئیًا لمواجھة الارتفاع الملحوظ في إصابات كورونا، والذي ارتفع إجمالي الإصابات بھا في البلاد منذ انتشار الجائحة إلى أكثر من 700 ألف حالة.

ویبدأ الحظر الجزئي من الساعة الثامنة مساء بالتوقیت المحلي (الخامسة مساء بتوقیت غرینتش) وحتى الخامسة فجرًا (الثانیة فجرًا بتوقیت غرینتش) في جمیع أیام الأسبوع على أن یكون حظرًا شاملًا على مدار الساعة في أیام الجمعة والسبت والأحد.

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