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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 3250 جنيهًا.. فرص عمل بإحدى شركات الأغذية بالغربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:11 م
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات المواد الغذائية بالغربية براتب يصل إلى 3250 جنيه.

تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، محاسب، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة، وذلك براتب 2750 جنيه، وأيضا محاسبين تحت التدريب، براتب 2000 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على بكالوريوس تجارة، محاسبة، وذلك من الجنسين.

كما تطلب الشركة مشرفي عمال، وذلك براتب 2750 جنيه، ومشرفي جودة، براتب 3250 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط، وذلك من الجنسين.

وتحتاج الشركة أمين مخازن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك براتب 2500 جنيه.

وتطلب الشركة عمال، ولا يشترط للحصول على تلك الوظيفة أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل، وذلك براتب 2000 جنيه، على ألا يزيد عمره عن 40 سنة، وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0402970367، أو التوجه لمقر الشركة في كفر الثعبانية، سمنود، الغربية.

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