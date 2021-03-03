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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 722 مليون دولار صادرات الملابس المصرية لأمريكا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:39 م
الملابس
الملابس
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 722 مليون دولار خلال أول 11 شهر من 2020، مقابل 867 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن صادرات مصر لأمريكا بلغت 1.3 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 2.06 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم قد بلغت 63.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2020 مقابل 69.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 9.4%.

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