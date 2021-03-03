اليونان: تسجيل نحو 2.7 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، اليوم الأربعاء، تسجيل 2702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 20 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج.بذلك يبلغ عدد المصابين منذ اكتشاف الجائحة في البلاد 197 ألفًا و279 شخصًا، حسبما أفادت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، كما توفي 40 شخصًا جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات 6597 شخصًا، فيما لا يزل 431 شخصًا في أقسام العناية المركزة، بينما تحسنت الحالة الصحية لـ 1367 شخصًا.يذكر أن اليونان فرضت حجرًا صحيًا في البلاد منذ 7 نوفمبر الماضي، على خلفية الوضع الوبائي الصعب في البلاد، حيث أغلقت المدارس والمسارح والمتاحف ودور السينما ومحلات تقديم الطعام وصالونات الحلاقة.