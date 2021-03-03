رفع المخلفات وتوسعة الطريق ونقل أعمدة إنارة بقرية أبوان في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، حملة نظافة موسعة بقرية أبوان تم خلالها رفع المخلفات والقمامة وتوسيع الطريق المؤدي للقرية ونقل أعمدة إنارة تعوق الطريق بالقرية.قال خالد عبد الرءوف رئيس مركز ومدينة مطاي أنه تم تنظيم حملة موسعة بقرية أبوان تم خلالها توسعة المدخل الشرقي والغربي للقرية ونقل أعمدة إنارة تعوق الطريق بالقرية كما تم رفع مخلفات القمامة من نقط تجميعها بقري أبوان وجواده وتوسيع الطريق المؤدي لقرية ابوان باستخدام معدات الوحدة المحلية.وأوضح رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالاهتمام بمنظومة النظافة ورفع المخلفات لمنع انتشار الأمراض والأوبئة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وللتسهيل علي المواطنين في تنقلهم والحد من وقوع الحوادث.