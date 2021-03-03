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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تريد إلزام المستشفيات الخاصة بعلاج مصابي كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:44 م
المستشفيات الخاصة
المستشفيات الخاصة
وكالات
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قال وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس للتلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تريد إلزام المستشفيات الخاصة بالمساعدة في علاج مصابي فيروس كورونا، نظرا للارتفاع المستمر في الإصابات بفيروس كورونا في أثينا.

وسجلت السلطات الصحية، اليوم الأربعاء، 2702 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وهو أعلى رقم تسجله البلاد في العام الجاري حتى الآن.

وذكر كيكيلياس أنه تم نقل المزيد من المرضى إلى المستشفى بسبب كوفيد-19، فيما لم يعد النظام الصحي في أثينا في حالة تأهب أحمر بل أحمر قان.

وفي الوقت الحالي، يوجد 431 مريضا بكوفيد- 19 على أجهزة التنفس الصناعي في العاصمة و1528 مريضا يشغلون أسرة في المستشفيات.

لذلك، يتم نقل المرضى الذين لا يعانون من كوفيد- 19 إلى مستشفيات خاصة أو عسكرية.

كما فرضت الحكومة إجراءات إغلاق أكثر صرامة اعتبارا من صباح غد الخميس وحتى 16 مارس.

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