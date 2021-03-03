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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدولية للطاقة»: قلق بشأن زيادة انبعاثات الكربون لمستويات ما قبل كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:46 م
انبعاثات الكربون
انبعاثات الكربون
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ذكرت الوكالة الدولية للطاقة، إن العالم أمامه بضعة أشهر فقط لمنع تفاقم انبعاثات الكربون بعد تجاوز مستوياته هذا العام فترة ما قبل انتشار وباء كورونا، مع بدء انتعاش اقتصادات العالم والتخفيف من القيود الاحترازية المفروضة على المصانع بسبب الوباء.

وأكدت الوكالة الدولية، أن انبعاثات الوقود الأحفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال النصف الثاني من عام 2020، وبدأت الاقتصادات الكبرى في التعافي جزئيًا ومع التوسع في برامج التطعيم مطلع العام الجاري 2021، مشيرًا إلى أن انبعاثات الكربون حققت نسبة 2٪ في ديسمبر الماضي، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالشهر من العام السابق عليه مع بدء تفشي فيروس كورونا.

وحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية، نشرته صحيفة "الجارديان"، اليوم الأربعاء، بدأ رصد ارتفاع في نسبة الانبعاثات الكربونية خلال الأشهر القليلة الماضية بعد تسجيل أكبر نسبة تراجع في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، التي بلغت ذروتها العالمية عام 2019.

قال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الدكتور فاتح بيرول: لدينا فرصة تاريخية لجعل عام 2019 هو الذروة النهائية للانبعاثات العالمية للكربون، وإذا لم تُفعل الحكومات خلال الأشهر القليلة المقبلة سياسات الطاقة النظيفة الصحيحة فسنتراجع خطوات كبيرة ونعود إلى أنشطتنا كثيفة الكربون كما كان معتاد ويتناقض ذلك بشكل صارخ مع الالتزامات الطموحة التي قدمتها عدة حكومات واحدة تلو الأخرى.

كشف التقرير أن عددًا قليلًا فقط من الدول الكبرى بدأت في ضخ أموال لجهود الإنقاذ البيئي وتقليل انبعاثات الكربون والاعتماد على استخدامات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية منذ العام الماضي وهي خطوات دعت إليها الوكالة الدولية للطاقة التي حثت الحكومات العالمية على وضع خطط لاستخدام سياسات الطاقة الخضراء كحافز اقتصادي في أعقاب أزمة فيروس كورونا.

وأشارت وكالة الطاقة في أول تقرير لرصد انبعاثات الكربون الشهرية حسب المنطقة إلى وجود علاقة وثيقة بين الدول التي وضعت حزم تحفيز اقتصادي ذات فائدة بيئية مثل فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا وبين قلة الانبعاثات الكربونية، بينما سجلت الدول التي قدمت أصغر مساهمات في إجراءات التحفيز الاقتصادي الأخضر، مثل الصين والهند والولايات المتحدة والبرازيل، ارتفاعًا حادًا لانبعاثات الكربون في النصف الثاني من العام الماضي حيث بدأت عملية التحفيز الاقتصادي، وحذر التقرير من العودة إلى المعدلات السابقة لانبعاث الكربون إذا لم يتم وضع وتبني السياسات الخضراء وهو ما يحدث حاليا على ما يبدو.

وأضاف التقرير أن نسبة انبعاثات الكربون الشهرية المسجلة في الهند والبرازيل لديسمبر 2020 كانت أعلى بنسبة 3٪ مقارنة بنهاية عام 2019، وهي زيادة حادة بعد تطبيق سياسة الإغلاق الصارمة في أبريل 2020، حيث كانت انبعاثات الهند أقل بـ41٪ مما كانت عليه في عام 2019، بينما كانت انبعاثات البرازيل أقل بنسبة 23٪ للفترة ذاتها.

وذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي حقق أدنى مستوى للانبعاثات في أبريل الماضي بنسبة 22٪ أقل من مستويات 2019، ويرجع التقرير ذلك إلى سياسة الإغلاق والقيود المستمرة على السفر للمساعدة في الحد من انتشار الوباء ومتغيراته.

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