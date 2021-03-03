تطهير وتعقيم أتوبيسات السوبر جيت وأماكن انتظار الركاب

أعلنت وزارة النقل، الأربعاء، قيام شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) بمواصلة أعمال تطهير وتعقيم الحافلات وشبابيك التذاكر وأماكن انتظار الركاب ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.وشددت وزارة النقل على ضرورة قيام كافة المواطنين باتباع وسائل الحماية والوقاية من فيروس كورونا لضمان السلامة، مشيرة إلى أن الشركة من جانبها تلزم الركاب بارتداء الكمامة قبل استقلال الأتوبيسات لضمان الوقاية.