ارتفاع نسبة الإصابة بالسلالة البريطانية من كورونا في ألمانيا لـ46%

أعلنت جامعة روبرت كوخ التابعة لوزارة الصحة الألمانية، أن نسبة الإصابات بالسلالة "البريطانية" المتحوّرة من فيروس كورونا في ألمانيا وصلت إلى 46 % من إجمالي الإصابات المسجلة.وترى جامعة روبرت كوخ في بيانات نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أن نسبة الإصابات بالسلالة البريطانية من فيروس "كورونا" سوف تواصل الارتفاع نظرا لأنها معدية أكثر، وفي المقابل، فإن نسبة الإصابات بسلالة "الأفريقية الجنوبية" من فيروس كورونا تبقى بحدود 1 %.كانت نسبة المصابين بالسلالة البريطانية من فيروس "كورونا" قبل أسبوعين في ألمانيا حوالي 22 % من إجمالي عدد الإصابات المسجلة الجديدة.