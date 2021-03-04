شروط اعتماد تاجر تموينى مستجد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن شروط اعتماد تاجر تمويني مستجد، وهي أن يمتلك محل تجاري مرخص ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحة لا تقل عن 30 مترًا ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل:- سجل تجاري دون شرط مرور عام على قيده.- إن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الإعمال العام.- أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.- وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.- أن يتقدم بكشوف ترغيب أي عدد من البطاقات التموينية طبقا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.- يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.