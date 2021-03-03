زيزيت سالم تكتب: «عرائس السكر» تتجسد على الشاشة

كنت في طريقي لتقديم واجب العزاء لإحدى صديقاتي في وفاة والدها، طلبت أوبر وركبت السيارة مع شاب متأنق ووسيم جدا.منذ أن حطت قدمي السيارة وطوال الطريق وهو يبعث رسائل صوتية على واتساب ويحكي للطرف الآخر كيف أنه سيناريست كبير وأنه كتب عشرات السيناريوهات لكتاب مبتدئين، منحهم الفرصة لتجسيد أعمالهم على الشاشة، ثم ذكر أسماء بعض المسلسلات المعروفة التي عرضت على شاشة التليفزيون موضحا أنه كتب السيناريوهات الخاصة بها ويطلب ممن يحدثه تأجيل جلسة اليوم لأنه ارتبط بتوقيع عقد سيناريو جديد وسيحدد معه موعدا آخر، في هذه الأثناء لاحظت نظراته الخاطفة لي في مرآة السيارة، ولأنني كنت أرتدي نظارتي الشمسية التي تخفي أين تتجه نظراتي، فقد مِلتُ برأسي ناحية الطريق مدعية عدم الاهتمام، بينما عيني عليه أرى ما يفعله.لم يكف عن الحديث والنظر نحوي في مرآة السيارة وكأنه ينتظر تعليق مني أو تساؤل، ولأنني بطبعي أصدق معظم ما يقال لي ولا أفترض الكذب أو الخبث في من يحدثني، كنت على وشك أن أسأله عن اسمه وأعرض عليه مجموعتي القصصية "عرائس السكر"، فقد تخيلتها وهي تتجسد على الشاشة كمسلسل يومي مثل مسلسل "نصيبي وقسمتك" للممثل هاني سلامة، فقدأعجبت بالفكرة وشاهدت القصة وهي تعرض على حلقتين، وتخيلت اسم "زيزيت سالم" يتألق على الشاشة بالبنط العريض.وعلى الرغم من أنني انبهرت بالفكرة وأصررت على انتهاز الفرصة بمشاعر طفولية، فإنني تريثت في اللحظات الأخيرة حينما أعاد ما قاله لمحدثه بصورة أخرى وكأنه يصر على لفت انتباهي وخاصة عندما تكلم عن التكلفة المادية وأنه يراعي أن هذه تجربة الكاتب الأولى لذا فهو يتساهل معه في أجره حيث يقدم له خدمة بتعريفه بكبار المنتجين والمخرجين، دار في عقلي وقتها أنه ربما عرفني وعرف أنني كاتبة ولي كتب منشورة فرغب في استغلالي، ثم عدت وكبحت غروري فأنا لست مشهورة لهذا الحد كما أنه لو عرفني بالفعل لبادر بسؤالي وجذب معي أطراف الحديث مباشرة دون الحاجة لهذه التمثيليات.ضحكت في نفسي من ثباتي الانفعالي وربما كبريائي التي تجعلني أخسر أحيانا بعض الفرص حينما أحجم أن أطلب شيئا من أحد، حتى أيقظني مطب صناعي على الطريق أخفقت السيارة في تفاديه فجعلني أرتج وأفيق من أحلام اليقظة، بينما نجح ترددي أن يمنعني من سؤاله في الثانية الأخيرة قبل انتهاء الرحلة، حيث وصلت إلى وجهتي بعد ساعة تقريبا لازدحام الطريق، شكرته وناولته الأجرة دون أية كلمة أو تعليق وقد شعرت أنه أصيب بإحباط لفشل خطته، بينما تزاحمت الأسئلة برأسي وأنا أغادره: ماذا لو كان سيناريست بالفعل؟ ماذا لو أنني قد أضعت فرصة ظهور "عرائس السكر" على الشاشة؟