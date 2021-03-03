رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

زيزيت سالم تكتب: «عرائس السكر» تتجسد على الشاشة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:58 م
زيزيت سالم
زيزيت سالم
طباعة
كنت في طريقي لتقديم واجب العزاء لإحدى صديقاتي في وفاة والدها، طلبت أوبر وركبت السيارة مع شاب متأنق ووسيم جدا.
منذ أن حطت قدمي السيارة وطوال الطريق وهو يبعث رسائل صوتية على واتساب ويحكي للطرف الآخر كيف أنه سيناريست كبير وأنه كتب عشرات السيناريوهات لكتاب مبتدئين، منحهم الفرصة لتجسيد أعمالهم على الشاشة، ثم ذكر أسماء بعض المسلسلات المعروفة التي عرضت على شاشة التليفزيون موضحا أنه كتب السيناريوهات الخاصة بها ويطلب ممن يحدثه تأجيل جلسة اليوم لأنه ارتبط بتوقيع عقد سيناريو جديد وسيحدد معه موعدا آخر، في هذه الأثناء لاحظت نظراته الخاطفة لي في مرآة السيارة، ولأنني كنت أرتدي نظارتي الشمسية التي تخفي أين تتجه نظراتي، فقد مِلتُ برأسي ناحية الطريق مدعية عدم الاهتمام، بينما عيني عليه أرى ما يفعله.

لم يكف عن الحديث والنظر نحوي في مرآة السيارة وكأنه ينتظر تعليق مني أو تساؤل، ولأنني بطبعي أصدق معظم ما يقال لي ولا أفترض الكذب أو الخبث في من يحدثني، كنت على وشك أن أسأله عن اسمه وأعرض عليه مجموعتي القصصية "عرائس السكر"، فقد تخيلتها وهي تتجسد على الشاشة كمسلسل يومي مثل مسلسل "نصيبي وقسمتك" للممثل هاني سلامة، فقدأعجبت بالفكرة وشاهدت القصة وهي تعرض على حلقتين، وتخيلت اسم "زيزيت سالم" يتألق على الشاشة بالبنط العريض.

وعلى الرغم من أنني انبهرت بالفكرة وأصررت على انتهاز الفرصة بمشاعر طفولية، فإنني تريثت في اللحظات الأخيرة حينما أعاد ما قاله لمحدثه بصورة أخرى وكأنه يصر على لفت انتباهي وخاصة عندما تكلم عن التكلفة المادية وأنه يراعي أن هذه تجربة الكاتب الأولى لذا فهو يتساهل معه في أجره حيث يقدم له خدمة بتعريفه بكبار المنتجين والمخرجين، دار في عقلي وقتها أنه ربما عرفني وعرف أنني كاتبة ولي كتب منشورة فرغب في استغلالي، ثم عدت وكبحت غروري فأنا لست مشهورة لهذا الحد كما أنه لو عرفني بالفعل لبادر بسؤالي وجذب معي أطراف الحديث مباشرة دون الحاجة لهذه التمثيليات.

ضحكت في نفسي من ثباتي الانفعالي وربما كبريائي التي تجعلني أخسر أحيانا بعض الفرص حينما أحجم أن أطلب شيئا من أحد، حتى أيقظني مطب صناعي على الطريق أخفقت السيارة في تفاديه فجعلني أرتج وأفيق من أحلام اليقظة، بينما نجح ترددي أن يمنعني من سؤاله في الثانية الأخيرة قبل انتهاء الرحلة، حيث وصلت إلى وجهتي بعد ساعة تقريبا لازدحام الطريق، شكرته وناولته الأجرة دون أية كلمة أو تعليق وقد شعرت أنه أصيب بإحباط لفشل خطته، بينما تزاحمت الأسئلة برأسي وأنا أغادره: ماذا لو كان سيناريست بالفعل؟ ماذا لو أنني قد أضعت فرصة ظهور "عرائس السكر" على الشاشة؟

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة اعتماد خورشيد

الصور

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

الأكثر قراءة

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: الإحراج يعيق 98% من الأشخاص عن إنهاء مكالمة هاتفية

دراسة: دهون البطن تصبح أكثر مقاومة أثناء اتباع حمية الصيام المتقطع

قصر باكنجهام يحقق في قضية «تنمر» ميجان ماركل على بعض العاملين

استطلاع: تدهور الصحة العقلية للكنديين بسبب كورونا

أيام زمان

«بدأت تحس إنها نجمة».. لماذا منعت فاتن حمامة ابنتها من العمل في السينما؟

«أجمل من الأحلام».. كواليس أول لقاء بين أم كلثوم وعبد الناصر

في عيد ميلاده.. قصة اعتراف محمد صبحي بديكتاتوريته

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

الباحثة التونسية ألفة يوسف: الإسلام السياسى تيار إقصائى يستند إلى أيديولوجيا فاشية ويعتمد كل الوسائل للوصول للحُكم

سكينة فؤاد: الإخوان حاولوا تجريف الحضارة المصرية (حوار)

غادة طوسون رئيسًا للإدارة المركزية للشعب واللجان بالأعلى للثقافة

غدًا.. فكري عمر في ضيافة موقع صدى ذاكرة القصة القصيرة