«الدفاع الأمريكية»: سنرد على هجوم عين الأسد في الوقت والمكان المناسب

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها سترد على هجوم قاعدة عين الأسد بالعراق الذي طال القوات الأمريكية، إن استلزم الأمر في المكان والزمان المناسبين.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، في مؤتمر صحفي مساء اليوم من واشنطن، إنهم يحققون بجانب العراق في الجهة التي تقف وراء الهجوم على قاعدة عين الأسد.وكشفت الدفاع الأمريكية عن أنهم ربما يضطرون لنشر قوات إضافية في العراق مجددا.وأوضح البنتاجون أن المقاول الأمريكي الذي قتل في قاعدة عين الأسد ليس عسكريا، مشيرا إلى أن العراق لم يطلب منهم حتى الآن المساعدة في التحقيقات بشأن الهجوم على قاعدة عين الأسد ولكنهم مستعدون للتعاون.وشددت الدفاع الأمريكية على أنها لن تتردد بالرد على هجوم قاعدة عين الأسد بعد انتهاء التحقيق في الحادث الذي طال القوات الأمريكية في وقت سابق اليوم الموجودة بالقاعدة.