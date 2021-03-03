«الزراعة» تعقد دورة تدريبية حول التشخيص المعملى لأمراض الدواجن

قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان بوزارة الزراعة، أن المعهد يقوم بتنفيذ دورة تدريبية خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس المقبل، بعنوان التشخيص المعملى لأمراض الدواجن باستخدام بعض التقنيات الحديثة (PCR)، موضحًا أن الدورات التدريبية الخاصة بالطلبة وحديثى التخرج دورات عملية 100% لتدريب الطلبة على العمل بأيديهم لصقل مهاراتهم العملية.وأشار «شاهين»، في تصريحات اليوم، أن المعهد يضع خطط مستمرة ومتطورة لخدمة المجتمع وتوعية المتخصصين في المجالات الزراعية المختلفة لتعريف المتخصصين بالوسائل التشخيص الحديثة لخدمة العاملين في القطاع البيطري وشباب الخريجين من كليات الطب البيطري والزراعة بمختلف المحافظات.