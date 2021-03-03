رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تعقد دورة تدريبية حول التشخيص المعملى لأمراض الدواجن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:54 م
الدكتور ممتاز شاهين
الدكتور ممتاز شاهين
عبدالناصرمحمد
طباعة
قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان بوزارة الزراعة، أن المعهد يقوم بتنفيذ دورة تدريبية خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس المقبل، بعنوان التشخيص المعملى لأمراض الدواجن باستخدام بعض التقنيات الحديثة (PCR)، موضحًا أن الدورات التدريبية الخاصة بالطلبة وحديثى التخرج دورات عملية 100% لتدريب الطلبة على العمل بأيديهم لصقل مهاراتهم العملية.

وأشار «شاهين»، في تصريحات اليوم، أن المعهد يضع خطط مستمرة ومتطورة لخدمة المجتمع وتوعية المتخصصين في المجالات الزراعية المختلفة لتعريف المتخصصين بالوسائل التشخيص الحديثة لخدمة العاملين في القطاع البيطري وشباب الخريجين من كليات الطب البيطري والزراعة بمختلف المحافظات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

الصحة: 577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و44 حالة وفاة

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

الصور

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

الأكثر قراءة

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى

ميلان يتعادل مع أودينيزى 1-1 بالدورى الإيطالى

«شجعها بإيدك».. حملة لطلاب «إعلام القاهرة» للترويج لكأس العالم لليد

دراسة: الإحراج يعيق 98% من الأشخاص عن إنهاء مكالمة هاتفية

أيام زمان

«يشوّه صورتنا».. لماذا رفض محمود المليجي المشاركة في فيلم عالمي؟

«بدأت تحس إنها نجمة».. لماذا منعت فاتن حمامة ابنتها من العمل في السينما؟

«أجمل من الأحلام».. كواليس أول لقاء بين أم كلثوم وعبد الناصر

في عيد ميلاده.. قصة اعتراف محمد صبحي بديكتاتوريته

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

محمد حافظ رجب.. رحلة الريادة الأدبية بمركز الحرية للإبداع

صدور رواية «الأم» للكاتب الإيطالى جراتسيا ديليدا بالعربية

الليلة.. حفل جديد لفرقة «الطنبورة» البورسعيدية بمسرح الضمة

مناقشة ديوان «الوداع فى مثلث صغير» بصالون زين العابدين الثقافى