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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

حكومة بريطانيا تعتزم التخارج تمامًا من «نات ويست جروب»

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:06 م
الحكومة البريطانية
الحكومة البريطانية
وكالات
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تعتزم الحكومة البريطانية بيع حصة الأغلبية التي تمتلكها في مجموعة نات ويست جروب للخدمات المالية بالكامل خلال العام المالي 2026-2025 أي قبل عام كامل من الموعد المستهدف السابق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وثائق رسمية القول إن خطة بيع أسهم المجموعة ستخضع لظروف السوق وتحقيق عائد جيد لأموال دافعي الضرائب التي تم استخدامها في شراء أسهم المجموعة التي تعمل في مجال البنوك والتأمين لحمايتها من الإفلاس في وقت سابق.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة البريطانية كانت تخطط في عام 2017 للخروج من المجموعة بحلول مارس 2019 وهو الموعد الذي تم تأجيله عدة مرات.

تمتلك الحكومة البريطانية حوالي 62% من أسهم المجموعة بعد تدخلها لإنقاذها من الانهيار منذ نحو عشر سنوات عندما كان اسمها رويال بنك أوف سكوتلاند.

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