التموين: زيادة عدد المشاركين بالأوكازيون الشتوى لـ3066 محالا تجاريا

أكد المهندس أيمن حسام، مساعد الوزير لشئون التجارة الداخلية، زيادة عدد 3066 محالًا تجاريًا، كان للقاهرة نصيب كبير من تلك المحال بعدد يصل 1197 محالًا تجاريًا، ثم الجيزة 447، ثم الإسكندرية 303، يليها المنيا 118 محالًا، مشارك ثم سوهاج 97 محالًا تجاريًا.وأكد المهندس أيمن حسام، أن قطاع التجارة الداخلية بمفتشيه سيواصل الحملات الرقابية على المحال المشاركة تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، مشيرا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو تحقيق الرواج التجاري للمحال وحصول المواطنين على سلع بتخفيضات تصل في بعضها إلى 50%.يذكر أن الدكتور علي المصيلحي كان قد أصدر قرار بمد الأوكازيون حتى 28 مارس القادم بهدف تنشيط التجارة الداخلية.وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨ أو عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ١٦٥٢٨.