400.7 مليون دولار صادرات مصر للعراق خلال 2020

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية للعراق إلى حدود 400.7 مليون دولار خلال أول 11 شهر من 2020، مقابل 371.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 29.5 مليون دولار.أضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن الواردات من العراق ارتفعت لـ 321.5 مليون دولار خلال أول 11 شهر من 2020، مقابل 113.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم قد بلغت 63.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2020 مقابل 69.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 9.4%.