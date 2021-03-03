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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملات تمونيية موسعة على المخابز والمحلات بالبحيرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:49 م
حملات تمونيية
حملات تمونيية
نرمين محمود الدهان
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بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قام المحاسب مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين والتجاره الداخلية بالبحيرة بحملات تمونيية بمدينة كفر الدوار.

وأكد على تشديد الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية وثلاجات التبريد والتجميد وجميع الأنشطة المختلفة، مع التأكد من الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة للعمل ومكافحة نواحي الغش والفساد وصلاحية المعروض للبيع للاستهلاك الادمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميه قدرها 2.500 طن دواجن مجمده بإحدى ثلاجات التبريد والتجميد مجهولة المصدر، وتحرير محضر ضد محطة خدمة سيارات عدم انتظام سجل حركة 21 بترول الخاص بتدوين الوارد والمنصرف من السولار والبنزين.

كما تم تحرير محضر جنح أمن دوله طوارىء استيلاء أصحاب مخابز وإثبات مبيعات وهمية على النظام المميكن والحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق، وتحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار بيع المواد الغذائية محلات بقالة حرة.

وتم قيد المحاضر بقسم شرطة كفر الدوار ومركز كفر الدوار، وذلك لعرضها على النيابة العامة.
حملات تمونيية
حملات تمونيية
حملات تمونيية
حملات تمونيية
حملات تمونيية
حملات تمونيية

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