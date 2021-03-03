مطروح: مد حملة شلل الأطفال يومين إضافيين

أعلنت محافظة مطروح، مساء اليوم الأربعاء، أنه حرصًا من وزارة الصحة على سلامة الأطفال من مرض شلل الأطفال والوصول إلى جميع الأطفال لتلقي التطعيم، تقرر مد الحملة إلى يوم الجمعة القادم 5 مارس الجاري.وأوضحت محافظة مطروح، في بيان إعلامي لها، أن الحملة تستهدف الأطفال من سن يوم لـ5 سنوات في الوحدات والإدارات الصحية عن طريق الفرق الثابتة والمتنقلة.