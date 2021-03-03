الانتهاء من تجهيز مبنى الحماية المدنية بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم الانتهاء من تجهيز مبنى الحماية المدنية الذي تم افتتاحه بقرية بني أحمد الغربية ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن المبنى يخدم عدد من قرى المركز لا تقل عن 6 قرى، مضيفا أن الهدف الأساسي لإنشاء وحدات الحماية المدنية هو التنمية.وأشاد رئيس المركز بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الحماية المدنية والتأكيد على أن الكوارث والأخطار الطبيعية والبشرية أصبحت اليوم مشكلة دولية تتجاوز الحدود الإقليمية بعد أن أصبح العالم قرية كونية يتأثر بعضه ببعض في ظل ظهور التحديات والمهددات الطبيعية والبشرية الجديدة.وأوضح رئيس المركز أنه وللتسهيل على المواطنين من أصحاب المعاشات ومستحقي تكافل وكرامة بقرى المركز تم إعادة تطوير وتأهيل مكتب بريد قرية طوة حيث تم الانتهاء من أعمال التجديد ليعاود العمل من جديد تسهيلا على كبار السن وأصحاب الحاجات ومستحقي تكافل وكرامة.