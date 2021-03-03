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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نيابة قطور تصرح بتسلم جثة محام متفحمة لأسرته

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:43 م
تسلم جثة
تسلم جثة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أمرت نيابة قطور بتسليم جثة محام إلى أسرته بعد أن عثرت أجهزة الأمن بالغربية عليها متفحمة، أمام قرية محلة مسير بمركز قطور.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بعثور أهالي قرية محلة مسير بقطور على جثة لشخص مجهول، محترقة ومتفحمة داخل سيارة بعد إخماد النيران التي اشتعلت بها، وانتقل ضباط المباحث للمعاينة وتبين أن السيارة متوقفة بطريق مهجور بقرية محلة مسير، وهي باسم حسين. ع. خ، ويعمل محام، وأن الجثة بداخلها متفحمة تمامًا ويصعب التعرف على ملامحها لتحولها إلى رفات وهي موثقة بالحبال، ويوجد آثار مواد حارقة ملقاة حول السيارة، ما يؤكد وجود شبهة جنائية في الواقعة، ويرجح أن الجثة للمحامي، خاصة أنه متغيب منذ أكثر من يومين.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لإجراء فحص الـ d n a للجثة للتعرف على صاحبها، كما استدعت النيابة أفراد أسرة المحامي لإجراء الفحص عليهم بغرض التأكد من كون الجثة تخصه من عدمه.

وأمرت النيابة بتسليم الجثة لأهلها بعد تشريحها.

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