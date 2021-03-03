الرئيس القبرصي يبحث مع المستشارة الألمانية القضية القبرصية غدا

أعلنت الرئاسة القبرصية، الأربعاء، أن رئيس الجمهورية نيكوس أناستاسياديس سيعقد اجتماعا مرئيًا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غدا الخميس.وذكرت وكالة الأنباء القبرصية اليوم، أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة القضية القبرصية والمؤتمر غير الرسمي القادم الذي سيعقده الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قبرص والتحضير من أجل نجاح المؤتمرفي إيجاد أرضية مشتركة لاستئناف محادثات التسوية القبرصية.يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي، فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة حتى الآن في تحقيق نتائج، وانتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري بشكل غير حاسم، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية لحضور اجتماع غير رسمي خمسة زائد واحد بشأن القضية القبرصية في جنيف سويسرا في الفترة من 27 إلى 29 أبريل 2021.