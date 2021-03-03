مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات كورونا فى ويبنار علمى

يترأس الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، أستاذ أمراض الصدر بجامعة عين شمس، الجمعة المقبل، ويبنار علمي بعنوان «التوعية بمخاطر الجلطات وعلاقتها بفيروس كورونا المستجد»، وذلك برعاية الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، وإحدى شركات الدواء.ويشارك مستشار الرئيس في الويبنار بمحاضرة عنوانها Guidelines for Management of COVID 19 Patients، كما يترأس الجلسة الدكتورة مايسة شرف الدين، وتلقى محاضرة بعنوانGuidelines for Management of COVID 19 Patients.على هامش انعقاد المؤتمر، يكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، عن الموعد المتوقع لانتهاء الموجة الثانية من كورونا، ويستعرض آخر الأخبار عن توافر اللقاحات المضادة للفيروس، وآخر الأمصال المعتمدة للاستخدام الطارئ من قبل هيئة الدواء المصرية.