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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسام الحسيني يكشف كواليس تصوير أغنية محمد رمضان «أنا البطل»

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:02 م
محمد رمضان
محمد رمضان
حسن أمين
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كشف المخرج حسام الحسيني، كواليس تصوير أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة التي تحمل اسم "أنا البطل" والتي طرحت اليوم عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونشر الحسيني مقطع فيديو من تصوير مشاهد الكليب عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق عليه قائلا: "قاعدين أنا ورمضان في المكتب فقررنا نشغل الأغنية نلعب شوية وكلمنا حبايبنا عشان يلعبوا معانا".

وتقول كلمات الأغنية: "تعملي شبل عشان تيجي تكلمني.. مفيش مقارنة بينا عشان تكلمني.. ياويلك لو جيت في يوم تيجي تزاولني.. حتخسر زي اللي قبلك مين فيهم كان حملي.. أنا البطل اللي نفسك تقلده.. أي حد مش في دماغي بسكته.. أتخن مافيكو بصباع واحد أثبته.. رمضان واحد أي حد يشتته".

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