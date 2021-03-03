الشرطة الأمريكية محذرة: مجموعة ميليشيا ربما تخطط للهجوم على الكابيتول

حذرت الشرطة الأمريكية من أن مجموعة ميليشيا ربما تقوم بالتخطيط للهجوم على مبنى الكابيتول غدا الخميس، وهو يوم يرتبط بنظريات المؤامرة في الرابع من مارس باعتباره "يوم التنصيب الحقيقي".ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شرطة الكابيتول قولها في بيان: "حصلنا على معلومات استخباراتية تظهر أن هناك مؤامرة محتملة للهجوم على الكابيتول من مجموعة ميليشيا معروفة يوم الخميس الرابع من مارس. نحن نأخذ المعلومات الاستخباراتية على محمل الجد".ولم يقدم البيان أي تفاصيل، مشيرا إلى "الطبيعة الحساسة لهذه المعلومات".وقد قام رئيس الحرس في الكونجرس تيموثي بلودجيت بتحذير أعضاء الكونجرس في إشعار بشأن وجود إجراءات أمنية مشددة يوم الخميس بسبب تداول مؤامرات لا أساس لها بين الجماعات المتطرفة.