«التخطيط»: 106 ملايين جنيه لتوصيل الصرف لقرى سوهاج

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن الحكومة بصدد الانتهاء من تنفيذ مرحلة جديدة من توصيل خدمات الصرف الصحى بقريتى نزلة القاضى والوقدة بسوهاج بحلول منتصف 2021 بتكلفة إجمالية قدرها 106 ملايين جنيه، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.أضافت الوزارة، وفقًا لتقرير حصل عليه "الدستور"، أن المشروع يهدف إلى توفير خدمات الصرف الصحى للقرى المحرومة داخل نطاق المحافظة، لافتة إلى أن حجم المخصصات المالية للمشروع التى أنفقت حتى الربع الثالث من العام الحالى 2020-2021 بلغ 33.7 مليون جنيه بمعدل إنفاق مالى سنوى 70%.