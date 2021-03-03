رئيس «محلية الزيات» بمطروح يستمع لشكاوى الأهالي

تفقد كريم عرفان رئيس الوحدة المحلية لقرية الزيات شرق مدينة مرسى مطروح، نجوع وتوابع القرية للاستماع إلى مطالب واحتياجات الأهالي.وأكد رئيس الوحدة المحلية علي انه سيتم عرض كافة مطالب واحتياجات أهالي قرية علي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتلبيتها وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.وأشار إلى أن جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ورئيس مركز ومدينة مطروح للمرور المستمر من قبل رؤساء الوحدات المحلية على القرى للوقوف على المشاكل التي تواجه المواطنين والعمل على حلها.