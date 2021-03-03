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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تحت رعاية السيسي.. تفاصيل مؤتمر الأوقاف «حوار الأديان والثقافات»

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:28 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
أميرة العنانى
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تستعد وزارة الأوقاف للإعداد والتحضير الإعلامي للمؤتمر الدولي الـ31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (13 – 14) مارس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "حوار الأديان والثقافات".

وقالت الوزارة إن المؤتمر ينطلق في إطار دعوة الرئيس الدائمة للحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، إذ لا غنى للبشرية عن حوار بنَّاء يقوم على أرضية إنسانية خالصة، تراعي الحفاظ على أمن الجميع، وتعمل على تحقيق السلام الإنسانى، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة.

ويتضمن المؤتمر الذي يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عدة محاور الأول سيكون تحت عنوان "مفهوم الحوار وغاياته "، فالحوار لابد له من غاية يهدف إلى تحقيقها، وليس مجرد حوار لإثبات حالة أو موقف، حتى لا يكون حوارا جدليا أو سوفسطائيا.

كما تضمن: المحور الثاني هو عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد، والمحور الثالث هو الحوار والمشترك الإنسانى: دينيًّا وثقافيًّا، والمحور الرابع هو الحوار واحترام خصوصية الآخر: دينيًّا وثقافيًّا، والمحور الخامس بعنوان "أثر الحوار البناء فى مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني"، والمحور السادس "عوامل نجاح الحوار ".

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