البيت الأبيض: سنتحرك لو لزم الأمر للرد على الهجوم الصاروخى بالعراق

قال البيت الأبيض الأربعاء إن الولايات المتحدة ستتحرك إذا لزم الأمر ردًا على الهجوم الصاروخي الأخير على قاعدة عسكرية في العراق تستضيف قوات عراقية وأمريكية وقوات تابعة للتحالف.وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت تقيم تأثير الهجوم الذي وقع اليوم الأربعاء.