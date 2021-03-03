طارق فهمي: زيارة وزيرة الخارجية السودانية لمصر تؤكد عمق العلاقات

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة وزيرة الخارجية السودانية لمصر، تحمل العديد من الرسائل الهامة ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن على مستوى القارة السمراء بأكملها، منوها أن العلاقات المصرية السودانية ستشهد مرحلة ازدهار جديدة على كافة المستويات.وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تربطها علاقات وأواصر من قديم الأزل، وما زال كل منهما يحتاج للآخر، منوها أن موقف مصر تجاه السودان متعاون وداعم لها، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعمل على تعميق العلاقات بين البلدين مما سينعكس على اقتصاديات الدول الأخرى.