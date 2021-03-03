غدا.. انطلاق حملة تطعيم المواطنين المسجلين لتلقي لقاح كورونا بمطروح

يطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، غدا الخميس، حملة تطعيم المواطنين المسجلين راغبي تلقي لقاح كورونا.وأوضح محافظ مطروح، أنه سيتم غدا البدء في حملة تطعيم المواطنين المسجلين راغبى تلقى لقاح فيروس كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الذين استقبلوا رسالة على هاتفهم المحمول.وأكد أنه سيتم تطعيم المواطنين في مركز قسطرة القلب بمستشفى مطروح العام من الساعة 3 عصرا إلى 9 مساء.