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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

التنورة «البيليسيه» موضة فصل شتاء عام 2021

الخميس 04/مارس/2021 - 02:11 ص
التنورة البيليسيه
التنورة البيليسيه
سلمى بدر
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تعتبر التنورة "البيلسيه" الجلدية من قطع الملابس الأكثر موضة في موسم فصل شتاء عام 2021، ويمكن ارتداءها بأكثر من طريقة، فسواء كانت تنورة بيلسيه جلدية قصيرة أو متوسطة الطول فهي تناسب جميع النساء بمختلف أذواقهن.

- التنورة البيلسيه الجلدية مع البلوفر

يمكن تنسيق توب من الحرير وحذاء بكعب عالى مع التنورة البيلسيه الجلدية أو ارتداء بلوفر تريكو بغرزة سميكة مع البوت الشتوي الأنيق.

- التنورة البيلسيه الجلد مع الجواكيت

يمكن ارتداء التنورة البيلسيه الجلد مع الجاكيت الفرو أو البليزر أو جاكيت الجلد العصري أو المعاطف ذات نقوش الحيوانات.

- التنورة البيلسيه الميتاليك الجلد

التنورة البيلسيه الميتاليك الجلد من قطع الملابس الرائجة بموضة عام 2021 يمكن تنسيقها مع قطعة ملابس بلون محايد للحصول على إطلالة رائعة طوال الوقت.

- التنورة الجلد البيلسيه القصيرة

يمكن ارتداء التنورة الجلد البيلسيه القصيرة وتنسيقها مع بوت طويل أو حتى قصير.

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