التنورة «البيليسيه» موضة فصل شتاء عام 2021

- التنورة البيلسيه الجلدية مع البلوفر



- التنورة البيلسيه الجلد مع الجواكيت



- التنورة البيلسيه الميتاليك الجلد



- التنورة الجلد البيلسيه القصيرة



تعتبر التنورة "البيلسيه" الجلدية من قطع الملابس الأكثر موضة في موسم فصل شتاء عام 2021، ويمكن ارتداءها بأكثر من طريقة، فسواء كانت تنورة بيلسيه جلدية قصيرة أو متوسطة الطول فهي تناسب جميع النساء بمختلف أذواقهن.يمكن تنسيق توب من الحرير وحذاء بكعب عالى مع التنورة البيلسيه الجلدية أو ارتداء بلوفر تريكو بغرزة سميكة مع البوت الشتوي الأنيق.يمكن ارتداء التنورة البيلسيه الجلد مع الجاكيت الفرو أو البليزر أو جاكيت الجلد العصري أو المعاطف ذات نقوش الحيوانات.التنورة البيلسيه الميتاليك الجلد من قطع الملابس الرائجة بموضة عام 2021 يمكن تنسيقها مع قطعة ملابس بلون محايد للحصول على إطلالة رائعة طوال الوقت.يمكن ارتداء التنورة الجلد البيلسيه القصيرة وتنسيقها مع بوت طويل أو حتى قصير.