وفاة الكومبارس نادية الإسكندرانية

أعلنت الفنانه نادية العراقية، مساء اليوم، وفاة الكومبارس ليلى الإسكندرانية، بعد صراع مع المرض.كتبت العراقية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كلنا راحلون.. إلى رحمة الله الفنانة ليلى الإسكندرانية، والدة الماكيير علاء التونسي.. ست طيبة وكالنسمة يا رب ارحمها».