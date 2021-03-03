وفاة الكومبارس ليلى الإسكندرانية

رحلت عن عالمنا الكومبارس الشهيرة ليلى الإسكندرانية التي تظهر في معظم الأعمال الفنية خاصة الأدوار الشعبية.وقررت أسرة الراحلة التي وافتها المنية منذ قليل أن يقتصر العزاء على تشييع جثمانها لمثواها الأخير دون إقامة يوم مخصوص لتلقي العزاء، وذلك حرصا منهم على الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد.وشاركت الكومبارس الراحلة ليلى الإسكندرانية في أدوار صغيرة فى الكثير من الأعمال الفنية وخاصة السينمائية، وكانت تقوم عادة بدور المرأة الشعبية، كما اعتمدت أيضا على حجمها الكبير وصوتها العريض.