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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلينكن يتعهد بالحزم فى مواجهة الصين ويعتبرها أكبر تحدٍ

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:58 م
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء إن الولايات المتحدة مستعدة لمجابهة الصين متى دعت الحاجة معتبرا العملاق الآسيوي "أكبر تحدٍ جيو سياسي" في القرن.
وفي أول خطاب رئيسي له، تعهد بلينكن أن تؤكد إدارة الرئيس جو بايدن على النهج الدبلوماسي بدلا من العمل العسكري، وأن توطد التعاون مع العالم بشأن تحديات عالمية مثل التغير المناخي وكوفيد-19.

وقال في وزارة الخارجية "سنقوم بإدارة أكبر تحدٍ جيوسياسي في القرن الحادي والعشرين علاقتنا مع الصين".

ووعد بمناصرة حقوق هونغ كونغ وإثنية الأويغور، معتبرا أنه بعكس ذلك "فإن الصين ستقدم على مزيد من التصرف من دون محاسبة".

واعتبر أن "الصين هي الدولة الوحيدة ذات القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية التي من شأنها أن تهدد جديًا المنظومة الدولية المستقرة والمفتوحة، جميع القواعد والقيم والعلاقات التي تجعل العالم يسير كما نريده".

وأضاف "علاقتنا مع الصين ستكون تنافسية عندما ينبغي لها أن تكون كذلك، ومتعاونة متى تكون قادرة ومخاصمة عندما يجب أن تكون. وسوف نتحاور مع الصين من موقع قوة".

وأشار بلينكن إلى أن بايدن سيسعى لتجنب العمل العسكري رغم تعليماته بشن ضربة جوية الأسبوع الماضي في سوريا استهدفت فصائل شيعية عراقية مدعومة من إيران.

ولم يتطرق بلينكن إلى هجوم جديد الأربعاء استهدف قاعدة في العراق، وأدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي من جراء نوبة قلبية.

وقال بلينكن:"في حالات مستقبلية عندما يتعين علينا القيام بتحرك عسكري، سنقوم بذلك فقط عندما تكون الأهداف والمهمة واضحة، ويمكن تحقيقها ومتماشية مع قيمنا وقوانينا، وبموافقة مستنيرة من الشعب الأمريكي".

أضاف "وسنفعل ذلك بموازاة الدبلوماسية".

وعبر بلينكن عن القلق إزاء "تراجع الديمقراطية" في أنحاء العالم ومنها في الولايات المتحدة، مشيرا إلى حصار مبنى الكابيتول في السادس من يناير، من جانب مناصري الرئيس المهزوم دونالد ترامب.

وإذا لم تنكبّ الولايات المتحدة على تعزيز الديمقراطية "فسيتلاعب بنا الخصوم والمنافسون مثل روسيا والصين، الذين يقتنصون كل فرصة لزرع الشكوك بشأن قوة ديمقراطيتنا".

لكنه قال إن بايدن لا يرغب في إرساء الديمقراطية في العالم "من خلال التدخلات العسكرية المكلفة أو بمحاولة الإطاحة بأنظمة مستبدة بالقوة".

وقال "حاولنا هذه الأساليب في الماضي. لكن بالرغم من النوايا الحسنة، فإنها لم تنجح".

وكان يشير على الأرجح إلى الحرب في العراق، وإلى عملية عسكرية أيدها في 2011، دعمت ثورة أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي وأذنت بعقد من الفوضى.

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