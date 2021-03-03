«أشعل شماريخ».. سبب عقوبة الأهلى على «كهربا»





سبب عقوبة كهرباء في الأهلي

وجاء السبب الرئيسي وراء هذا القرار بسبب حضور محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق، أحد الأفراح وقيامه بإشعال الشماريخ.



يهمك أيضاً: وجاء السبب الرئيسي وراء هذا القرار بسبب حضور محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق، أحد الأفراح وقيامه بإشعال الشماريخ.

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر (dostor.org)



وأثار تصرف اللاعب غضب إدارة النادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني ليتم اتخاذ قرار رسمي بتوقيع عقوبة الغرامة المالية على اللاعب وإيقافه لمدة شهر.



وجاء فرض هذه العقوبة لأنها ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها اللاعب بأزمات.



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عاجل.. الأهلي يعلن تغريم كهربا 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات (dostor.org)

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وأثار تصرف اللاعب غضب إدارة النادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني ليتم اتخاذ قرار رسمي بتوقيع عقوبة الغرامة المالية على اللاعب وإيقافه لمدة شهر.وجاء فرض هذه العقوبة لأنها ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها اللاعب بأزمات.ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغريم محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر بسبب عدم الالتزام.